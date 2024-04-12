Водовозов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВодовозов Василий Васильевич

Водовозов Василий Васильевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.12.1864

Дата смерти

07.10.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1864

Отец: Водовозов Василий Иванович

Мать: Водовозова Елизавета Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Водовозова Ольга Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
русский публицист; брат Водовозова Василия Васильевича, сын Василия Ивановича Водовозова и Елизаветы Николаевны Водовозовой.
Работа или профессия
Неизвестно
публицист, юрист и экономист
Смерть
07.10.1933
Збраслав, Чехословакия
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Похоронен на Поликуровском кладбище в Ялте
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close