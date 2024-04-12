Водовозов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.12.1864
Дата смерти07.10.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1864
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
русский публицист; брат Водовозова Василия Васильевича, сын Василия Ивановича Водовозова и Елизаветы Николаевны Водовозовой.
Работа или профессия
Неизвестно
публицист, юрист и экономист
Смерть
07.10.1933
Збраслав, Чехословакия
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Похоронен на Поликуровском кладбище в Ялте