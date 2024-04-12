Водовозов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения27.09.1825
Дата смерти17.05.1886
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1825
Отец: Водовозов Иван В.
Бракосочетание
?.04.1862
Рождение ребёнка
22.12.1864
Сын: Водовозов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Водовозова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
01.10.1870
Сын: Водовозов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Водовозова Елизавета Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
русский педагог, переводчик, детский писатель; муж писательницы и педагога Е. Н. Водовозовой.
Смерть
17.05.1886
Похороны
Неизвестно
Похоронен на Смоленском православном кладбище