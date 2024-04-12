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Водовозов Василий Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

27.09.1825

Дата смерти

17.05.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1825

Отец: Водовозов Иван В.

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
?.04.1862

Жена: Водовозова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
22.12.1864

Сын: Водовозов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Водовозова Елизавета Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.10.1870

Сын: Водовозов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Водовозова Елизавета Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
русский педагог, переводчик, детский писатель; муж писательницы и педагога Е. Н. Водовозовой.
Смерть
17.05.1886
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Похоронен на Смоленском православном кладбище
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