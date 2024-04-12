Семевский Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.12.1848
Дата смерти21.09.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1848
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
историк, историк либерально-народнического направления, доктор русской истории, профессор
Работа или профессия
Неизвестно
историк, историк либерально-народнического направления, доктор русской истории, профессор
Работа или профессия
Неизвестно
историк, историк либерально-народнического направления, доктор русской истории, профессор
Работа или профессия
Неизвестно
историк, историк либерально-народнического направления, доктор русской истории, профессор
Смерть
21.09.1916
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург