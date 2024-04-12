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Семевский Василий Иванович

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Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

24.12.1848

Дата смерти

21.09.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1848

Отец: Семевский Иван Егорович

Мать: Семевская Камилла Матвеевна

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Водовозова Елизавета Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
историк, историк либерально-народнического направления, доктор русской истории, профессор
Работа или профессия
Неизвестно
историк, историк либерально-народнического направления, доктор русской истории, профессор
Работа или профессия
Неизвестно
историк, историк либерально-народнического направления, доктор русской истории, профессор
Работа или профессия
Неизвестно
историк, историк либерально-народнического направления, доктор русской истории, профессор
Смерть
21.09.1916
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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