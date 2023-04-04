Семевская (Богуцкая) Камилла Матвеевна
Место рожденияПольша
Дата рождения1811
Дата смерти1854
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Богуцкий Матвей
Польша
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Семевский Иван Егорович
Рождение ребёнка
06.11.1835
Дочь: Лыкошина Софья Ивановна
Отец ребёнка: Семевский Иван Егорович
Рождение ребёнка
04.01.1837
Сын: Семевский Михаил Иванович
Отец ребёнка: Семевский Иван Егорович
Федорцево, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.05.1838
Сын: Семевский Александр Иванович
Отец ребёнка: Семевский Иван Егорович
Рождение ребёнка
13.05.1838
Сын: Семевский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Семевский Иван Егорович
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Семевский Иван Егорович
Рождение ребёнка
10.06.1839
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Семевский Иван Егорович
Рождение ребёнка
29.09.1840
Отец ребёнка: Семевский Иван Егорович
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Семевский Георгий (Егор Иванович)
Отец ребёнка: Семевский Иван Егорович
Рождение ребёнка
24.12.1848
Сын: Семевский Василий Иванович
Отец ребёнка: Семевский Иван Егорович
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
1854