Семевская (Богуцкая) Камилла Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семевская (Богуцкая) Камилла Матвеевна

Место рождения

Польша

Дата рождения

1811

Дата смерти

1854

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Богуцкий Матвей

Мать: не указана

Польша
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Семевский Иван Егорович

Рождение ребёнка
06.11.1835

Дочь: Лыкошина Софья Ивановна

Отец ребёнка: Семевский Иван Егорович

Рождение ребёнка
04.01.1837

Сын: Семевский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Семевский Иван Егорович

Федорцево, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.05.1838

Сын: Семевский Александр Иванович

Отец ребёнка: Семевский Иван Егорович

Рождение ребёнка
13.05.1838

Сын: Семевский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Семевский Иван Егорович

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Семевский Иван Иванович

Отец ребёнка: Семевский Иван Егорович

Рождение ребёнка
10.06.1839

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Семевский Иван Егорович

Рождение ребёнка
29.09.1840

Сын: Семевский Петр Иванович

Отец ребёнка: Семевский Иван Егорович

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Семевский Георгий (Егор Иванович)

Отец ребёнка: Семевский Иван Егорович

Рождение ребёнка
24.12.1848

Сын: Семевский Василий Иванович

Отец ребёнка: Семевский Иван Егорович

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
1854
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