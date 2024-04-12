Семевский Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения04.01.1837
Дата смерти09.03.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1837
Рождение ребёнка
08.11.1873
Дочь: Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Семевская Елисавета Михайловна
Рождение ребёнка
29.10.1874
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Семевская Елисавета Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
тайный советник, историк, журналист, общественный деятель
Работа или профессия
Неизвестно
тайный советник, историк, журналист, общественный деятель
Смерть
09.03.1892
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
12.03.1892