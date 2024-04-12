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Семевский Михаил Иванович

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Место рождения

Федорцево, Куньинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.01.1837

Дата смерти

09.03.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1837

Отец: Семевский Иван Егорович

Мать: Семевская Камилла Матвеевна

Федорцево, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1873

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Семевская Елисавета Михайловна

Рождение ребёнка
29.10.1874

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Семевская Елисавета Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семевская Елисавета Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
тайный советник, историк, журналист, общественный деятель
Работа или профессия
Неизвестно
тайный советник, историк, журналист, общественный деятель
Смерть
09.03.1892
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
12.03.1892
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