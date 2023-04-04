Семевский Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1806
Дата смерти1860
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1806
Отец: Семевский Егор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Семевская Камилла Матвеевна
Рождение ребёнка
06.11.1835
Дочь: Лыкошина Софья Ивановна
Мать ребёнка: Семевская Камилла Матвеевна
Рождение ребёнка
04.01.1837
Сын: Семевский Михаил Иванович
Мать ребёнка: Семевская Камилла Матвеевна
Федорцево, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.05.1838
Сын: Семевский Александр Иванович
Мать ребёнка: Семевская Камилла Матвеевна
Рождение ребёнка
13.05.1838
Сын: Семевский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Семевская Камилла Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Семевская Камилла Матвеевна
Рождение ребёнка
10.06.1839
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Семевская Камилла Матвеевна
Рождение ребёнка
29.09.1840
Мать ребёнка: Семевская Камилла Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Семевский Георгий (Егор Иванович)
Мать ребёнка: Семевская Камилла Матвеевна
Рождение ребёнка
24.12.1848
Сын: Семевский Василий Иванович
Мать ребёнка: Семевская Камилла Матвеевна
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
воспитывался во 2-м Кадетском корпусе, откуда выпущен в 1825; служил в саперах; отставной штабс-капитан, а затем надворный советник.
Смерть
1860