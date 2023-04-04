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Семевский Иван Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1806

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1806

Отец: Семевский Егор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Семевская Камилла Матвеевна

Рождение ребёнка
06.11.1835

Дочь: Лыкошина Софья Ивановна

Мать ребёнка: Семевская Камилла Матвеевна

Рождение ребёнка
04.01.1837

Сын: Семевский Михаил Иванович

Мать ребёнка: Семевская Камилла Матвеевна

Федорцево, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.05.1838

Сын: Семевский Александр Иванович

Мать ребёнка: Семевская Камилла Матвеевна

Рождение ребёнка
13.05.1838

Сын: Семевский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Семевская Камилла Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Семевский Иван Иванович

Мать ребёнка: Семевская Камилла Матвеевна

Рождение ребёнка
10.06.1839

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Семевская Камилла Матвеевна

Рождение ребёнка
29.09.1840

Сын: Семевский Петр Иванович

Мать ребёнка: Семевская Камилла Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Семевский Георгий (Егор Иванович)

Мать ребёнка: Семевская Камилла Матвеевна

Рождение ребёнка
24.12.1848

Сын: Семевский Василий Иванович

Мать ребёнка: Семевская Камилла Матвеевна

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
воспитывался во 2-м Кадетском корпусе, откуда выпущен в 1825; служил в саперах; отставной штабс-капитан, а затем надворный советник.
Смерть
1860
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