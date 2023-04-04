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Хорошко Василий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1881

Дата смерти

26.06.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1881

Отец: Хорошко Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Лекарева Марианна Васильевна

Мать ребёнка: Водовозова-Хорошко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Арапова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Водовозова-Хорошко Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Водовозова-Хорошко Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Врач-невропатолог, академик
Смерть
26.06.1949
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