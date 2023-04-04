Хорошко Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1881
Дата смерти26.06.1949
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1881
Отец: Хорошко Константин
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Лекарева Марианна Васильевна
Мать ребёнка: Водовозова-Хорошко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Арапова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Водовозова-Хорошко Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-невропатолог, академик
Смерть
26.06.1949