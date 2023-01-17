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Блинов Григорий (Антонович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1879

Дата смерти

После 15.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1879

Отец: Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич

Мать: Блинова Евдокия Кирьянова

Рождение ребёнка
До 1903 ст.

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Блинова Дарья Платоновна

Рождение ребёнка
До 1903 ст.

Дочь: Огородникова Софья Григорьевна

Мать ребёнка: Блинова Дарья Платоновна

Рождение ребёнка
1907 ст.

Дочь: Меркушева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Блинова Дарья Платоновна

Рождение ребёнка
1909 ст.

Дочь: Еспросинья Григорьевна

Мать ребёнка: Блинова Дарья Платоновна

Рождение ребёнка
06.06.1915

Сын: Блинов Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Блинова Дарья Платоновна

Рождение ребёнка
25.12.1925

Сын: Блинов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
17.03.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Пелагея Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Пелагея Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 15.03.1943
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