Блинов Григорий (Антонович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1879
Дата смертиПосле 15.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1879
Рождение ребёнка
До 1903 ст.
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Блинова Дарья Платоновна
Рождение ребёнка
До 1903 ст.
Дочь: Огородникова Софья Григорьевна
Мать ребёнка: Блинова Дарья Платоновна
Рождение ребёнка
1907 ст.
Дочь: Меркушева Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Блинова Дарья Платоновна
Рождение ребёнка
1909 ст.
Дочь: Еспросинья Григорьевна
Мать ребёнка: Блинова Дарья Платоновна
Рождение ребёнка
06.06.1915
Мать ребёнка: Блинова Дарья Платоновна
Рождение ребёнка
25.12.1925
Сын: Блинов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
17.03.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блинова Пелагея Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 15.03.1943