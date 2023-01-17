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Блинова Дарья Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

До 1924

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1903 ст.

Дочь: Огородникова Софья Григорьевна

Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антонович)

Рождение ребёнка
До 1903 ст.

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антонович)

Рождение ребёнка
1907 ст.

Дочь: Меркушева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антонович)

Рождение ребёнка
1909 ст.

Дочь: Еспросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антонович)

Рождение ребёнка
06.06.1915

Сын: Блинов Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антонович)

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1924
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