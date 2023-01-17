Блинова Дарья Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиДо 1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1903 ст.
Дочь: Огородникова Софья Григорьевна
Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антонович)
Рождение ребёнка
До 1903 ст.
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антонович)
Рождение ребёнка
1907 ст.
Дочь: Меркушева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антонович)
Рождение ребёнка
1909 ст.
Дочь: Еспросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антонович)
Рождение ребёнка
06.06.1915
Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антонович)
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1924