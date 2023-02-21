Блинов Пётр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1915
Дата смерти15.03.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1915
Рождение ребёнка
14.01.1934
Мать ребёнка: Блинова Наталия Дмитриевна
Рождение ребёнка
После 1935
Мать ребёнка: Блинова Наталия Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.08.1945
Рождение ребёнка
13.06.1948
Рождение ребёнка
09.08.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.03.1976