Блинов Пётр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Пётр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1915

Дата смерти

15.03.1976

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

1934 г.р.
После 1935 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1915

Отец: Блинов Григорий (Антонович)

Мать: Блинова Дарья Платоновна

Рождение ребёнка
14.01.1934

Сын: Блинов Василий Петрович

Мать ребёнка: Блинова Наталия Дмитриевна

Рождение ребёнка
После 1935

Сын: Блинов Валерий Петрович

Мать ребёнка: Блинова Наталия Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Наталия Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Наталия Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Наталия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Наталия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.03.1976
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