Блинова (Чучкалова) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1904 ст.
Дата смерти15.09.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1904 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1925
Сын: Блинов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антонович)
Рождение ребёнка
17.03.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антонович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1983