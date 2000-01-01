Блинова (Чучкалова) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Чучкалова) Пелагея Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1904 ст.

Дата смерти

15.09.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1904 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1925

Сын: Блинов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антонович)

Рождение ребёнка
17.03.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антонович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Григорий (Антонович)

Смерть
15.09.1983
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