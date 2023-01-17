Меркушева (Блинова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева (Блинова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907 ст.

Дата смерти

До 1942 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907 ст.

Отец: Блинов Григорий (Антонович)

Мать: Блинова Дарья Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меркушев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркушев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Меркушев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркушев Прокопий Дмитриевич

Отец ребёнка: Меркушев Дмитрий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркушев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Меркушев Дмитрий Степанович

Смерть
До 1942 ст.
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