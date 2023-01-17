Меркушева (Блинова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907 ст.
Дата смертиДо 1942 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Меркушев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Меркушев Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркушев Прокопий Дмитриевич
Отец ребёнка: Меркушев Дмитрий Степанович
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркушев Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Меркушев Дмитрий Степанович
Смерть
До 1942 ст.