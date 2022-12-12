Блинова Евдокия Кирьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиОколо 1928 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1879
Сын: Блинов Григорий (Антонович)
Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Акилина Антоновна
Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич
Рождение ребёнка
11.09.1887 ст.
Сын: Блинов Никита (Антонович)
Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич
Рождение ребёнка
1890 ст.
Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич
Рождение ребёнка
21.07.1896
Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Антоновна
Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич
Смерть
Около 1928 ст.