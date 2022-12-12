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Блинова Евдокия Кирьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Около 1928 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1879

Сын: Блинов Григорий (Антонович)

Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич

Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич

Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Акилина Антоновна

Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич

Рождение ребёнка
11.09.1887 ст.

Сын: Блинов Никита (Антонович)

Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич

Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич

Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Блинов Иван (Антонович)

Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич

Рождение ребёнка
21.07.1896

Сын: Блинов Роман (Антонович)

Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Антоновна

Отец ребёнка: Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич

Смерть
Около 1928 ст.
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