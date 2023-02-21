Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1855 ст.

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1855 ст.

Отец: Блинов Прокопий Никитич

Мать: Блинова Екатерина (Михайловна)

Рождение ребёнка
27.09.1879

Сын: Блинов Григорий (Антонович)

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Кирьянова

Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Кирьянова

Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Акилина Антоновна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Кирьянова

Рождение ребёнка
11.09.1887 ст.

Сын: Блинов Никита (Антонович)

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Кирьянова

Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Мария Антоновна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Кирьянова

Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Блинов Иван (Антонович)

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Кирьянова

Рождение ребёнка
21.07.1896

Сын: Блинов Роман (Антонович)

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Кирьянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Антоновна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Кирьянова

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1930
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