Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1855 ст.
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1855 ст.
Рождение ребёнка
27.09.1879
Сын: Блинов Григорий (Антонович)
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Кирьянова
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Кирьянова
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Акилина Антоновна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Кирьянова
Рождение ребёнка
11.09.1887 ст.
Сын: Блинов Никита (Антонович)
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Кирьянова
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Мария Антоновна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Кирьянова
Рождение ребёнка
1890 ст.
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Кирьянова
Рождение ребёнка
21.07.1896
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Кирьянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Антоновна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Кирьянова
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1930