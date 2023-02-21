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Блинова Екатерина (Михайловна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

Между 1858 и 1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Домна Прокопьевна

Отец ребёнка: Блинов Прокопий Никитич

Рождение ребёнка
28.06.1855 ст.

Сын: Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич

Отец ребёнка: Блинов Прокопий Никитич

Рождение ребёнка
14.04.1858 ст.

Сын: Блинов Федор Прокопьевич

Отец ребёнка: Блинов Прокопий Никитич

Смерть
Между 1858 и 1903 ст.
Рождение ребёнка
18.01.1861 ст.

Сын: Блинов Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Блинов Прокопий Никитич

Рождение ребёнка
30.04.1870

Сын: Блинов Яков Прокопьевич

Отец ребёнка: Блинов Прокопий Никитич

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