Блинова Екатерина (Михайловна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834 ст.
Дата смертиМежду 1858 и 1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Домна Прокопьевна
Отец ребёнка: Блинов Прокопий Никитич
Рождение ребёнка
28.06.1855 ст.
Сын: Блинов Григорий (Антон) Прокопьевич
Отец ребёнка: Блинов Прокопий Никитич
Рождение ребёнка
14.04.1858 ст.
Отец ребёнка: Блинов Прокопий Никитич
Смерть
Между 1858 и 1903 ст.
Рождение ребёнка
18.01.1861 ст.
Отец ребёнка: Блинов Прокопий Никитич
Рождение ребёнка
30.04.1870
Отец ребёнка: Блинов Прокопий Никитич