Блинов Яков Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1870
Дата смертиПосле 1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1870
Рождение ребёнка
1897 ст.
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Блинова Акулина Николаевна
Рождение ребёнка
1903 ст.
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Блинова Акулина Николаевна
Рождение ребёнка
1907 ст.
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Блинова Акулина Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1924