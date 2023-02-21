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Блинов Яков Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1870

Дата смерти

После 1924

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1870

Отец: Блинов Прокопий Никитич

Мать: Блинова Екатерина (Михайловна)

Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Блинова Акулина Николаевна

Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Блинова Акулина Николаевна

Рождение ребёнка
1907 ст.

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Блинова Акулина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Акулина Николаевна

Смерть
После 1924
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