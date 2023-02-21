Блинов Федор Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1858 ст.
Дата смертиПосле 1924
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1858 ст.
Рождение ребёнка
1904 ст.
Дочь: Тючкалова Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
11.02.1907 ст.
Дочь: Драницына Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маремьяна Федоровна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1924