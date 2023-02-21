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Блинов Федор Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1858 ст.

Дата смерти

После 1924

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1858 ст.

Отец: Блинов Прокопий Никитич

Мать: Блинова Екатерина (Михайловна)

Рождение ребёнка
1904 ст.

Дочь: Тючкалова Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
11.02.1907 ст.

Дочь: Драницына Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маремьяна Федоровна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Степан Федорович

Мать ребёнка: Блинова Евдокия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Фишовское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1924
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