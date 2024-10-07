Григорьев Кузьма Григорьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорьев Григорий
Мать: Григорьева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Стефан 2 Космин
Мать ребёнка: Григорьева (Иванова) Улита Михайлова
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Григорьева (Иванова) Улита Михайлова
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Григорьева (Иванова) Улита Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Ильина (Григорьева) Дарья Космина
Мать ребёнка: Григорьева (Иванова) Улита Михайлова
Рождение ребёнка
1893
Сын: Григорьев Стефан 1 Космин
Мать ребёнка: Григорьева (Иванова) Улита Михайлова
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Григорьева (Иванова) Улита Михайлова
Смерть
Неизвестно