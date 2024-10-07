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Григорьев Кузьма Григорьев

Место рождения

Мачулище, Россонский район, Витебская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Григорий

Мать: Григорьева ?

Мачулище, Россонский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева (Иванова) Улита Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Стефан 2 Космин

Мать ребёнка: Григорьева (Иванова) Улита Михайлова

Рождение ребёнка
1872

Сын: Григорьев Петр Кузьмин

Мать ребёнка: Григорьева (Иванова) Улита Михайлова

Мачулище, Россонский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Григорьев Евфим Кузьмич

Мать ребёнка: Григорьева (Иванова) Улита Михайлова

Мачулище, Юрьевичская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Ильина (Григорьева) Дарья Космина

Мать ребёнка: Григорьева (Иванова) Улита Михайлова

Мачулище, Юрьевичская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
1893

Сын: Григорьев Стефан 1 Космин

Мать ребёнка: Григорьева (Иванова) Улита Михайлова

Мачулище, Юрьевичская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Григорьев Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Григорьева (Иванова) Улита Михайлова

Смерть
Неизвестно
Мачулище, Россонский район, Витебская область

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