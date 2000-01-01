Григорьев Стефан
Место рожденияБеларусь Витебская область Россонский район Красно
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Беларусь Витебская область Россонский район Красно
Бракосочетание
02.02.1914
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
28.12.1915
Сын: Григорьев Василий Степанович
Мать ребёнка: Григорьева Матрона Георгиевна
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
30.05.1919
Сын: Григорьев Пётр Степанович
Мать ребёнка: Григорьева Матрона Георгиевна
село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевского крестьянин Евстафий Георгиевич Лосев и крестьянская дочь девица того же села Лосева Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Григорьев Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Григорьева Матрона Георгиевна
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Григорьева Матрона Георгиевна
Смерть
Неизвестно