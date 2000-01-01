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Григорьев Стефан

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Место рождения

Беларусь Витебская область Россонский район Красно

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Григорьев Кузьма Григорьевич

Мать: Григорьева Улита Михайловна

Беларусь Витебская область Россонский район Красно
Бракосочетание
02.02.1914

Жена: Григорьева Матрона Георгиевна

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
28.12.1915

Сын: Григорьев Василий Степанович

Мать ребёнка: Григорьева Матрона Георгиевна

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
30.05.1919

Сын: Григорьев Пётр Степанович

Мать ребёнка: Григорьева Матрона Георгиевна

село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевского крестьянин Евстафий Георгиевич Лосев и крестьянская дочь девица того же села Лосева Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
1927

Сын: Григорьев Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Григорьева Матрона Георгиевна

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Григорьева Матрона Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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