Григорьева (Лосева) Матрона Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Лосев Георгий Георгиевич
Мать: Лосева ?
Бракосочетание
02.02.1914
Муж: Григорьев Стефан
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
28.12.1915
Сын: Григорьев Василий Степанович
Отец ребёнка: Григорьев Стефан
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
30.05.1919
Сын: Григорьев Пётр Степанович
Отец ребёнка: Григорьев Стефан
село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевского крестьянин Евстафий Георгиевич Лосев и крестьянская дочь девица того же села Лосева Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Григорьев Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Григорьев Стефан
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Григорьев Стефан
Смерть
Неизвестно