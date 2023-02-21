Григорьева (Лосева) Матрона Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Лосева) Матрона Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Лосев Георгий Георгиевич

Мать: Лосева ?

Бракосочетание
02.02.1914

Муж: Григорьев Стефан

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
28.12.1915

Сын: Григорьев Василий Степанович

Отец ребёнка: Григорьев Стефан

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
30.05.1919

Сын: Григорьев Пётр Степанович

Отец ребёнка: Григорьев Стефан

село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевского крестьянин Евстафий Георгиевич Лосев и крестьянская дочь девица того же села Лосева Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
1927

Сын: Григорьев Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Григорьев Стефан

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Григорьев Стефан

Смерть
Неизвестно
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