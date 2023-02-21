Лосева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Григорьева Матрона Георгиевна

Отец ребёнка: Лосев Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Лосев Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Лосев Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Лосев Георгий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Евстафий Георгиевич

Отец ребёнка: Лосев Георгий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Георгий Георгиевич

Смерть
Неизвестно