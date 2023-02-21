Лосева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Григорьева Матрона Георгиевна
Отец ребёнка: Лосев Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лосев Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Лосев Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Лосев Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лосев Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лосев Евстафий Георгиевич
Отец ребёнка: Лосев Георгий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно