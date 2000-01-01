Лосев Георгий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосев Георгий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Григорьева Матрона Георгиевна

Мать ребёнка: Лосева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Лосева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Лосева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Георгий Георгиевич

Мать ребёнка: Лосева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лосев Евстафий Георгиевич

Мать ребёнка: Лосева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосева ?

Смерть
Неизвестно
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