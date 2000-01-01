Лосев Георгий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Григорьева Матрона Георгиевна
Мать ребёнка: Лосева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лосев Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Лосева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Лосева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лосева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лосев Евстафий Георгиевич
Мать ребёнка: Лосева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосева ?
Смерть
Неизвестно