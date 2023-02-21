Григорьева (Иванова) Улита Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Иванова) Улита Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Михаил

Мать: Иванова ?

Рождение ребёнка
1872

Сын: Григорьев Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Григорьев Кузьма Григорьевич

Беларусь Витебская область Россонский район Краснопольский сельсовет деревня Мачулище
Рождение ребёнка
1889

Сын: Григорьев Евфим Кузьмич

Отец ребёнка: Григорьев Кузьма Григорьевич

Беларусь Витебская область Россонский район Красно
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ильина Дарья

Отец ребёнка: Григорьев Кузьма Григорьевич

Беларусь Витебская область Россонский район Красно
Рождение ребёнка
1893

Сын: Григорьев Стефан

Отец ребёнка: Григорьев Кузьма Григорьевич

Беларусь Витебская область Россонский район Красно
Рождение ребёнка
1898

Сын: Григорьев Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Григорьев Кузьма Григорьевич

Беларусь Витебская область Россонский район Красно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Стефан

Отец ребёнка: Григорьев Кузьма Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Кузьма Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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