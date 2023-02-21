Григорьева (Иванова) Улита Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Михаил
Мать: Иванова ?
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Григорьев Кузьма Григорьевич
Беларусь Витебская область Россонский район Краснопольский сельсовет деревня Мачулище
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Григорьев Кузьма Григорьевич
Беларусь Витебская область Россонский район Красно
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ильина Дарья
Отец ребёнка: Григорьев Кузьма Григорьевич
Беларусь Витебская область Россонский район Красно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Григорьев Стефан
Отец ребёнка: Григорьев Кузьма Григорьевич
Беларусь Витебская область Россонский район Красно
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Григорьев Кузьма Григорьевич
Беларусь Витебская область Россонский район Красно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Стефан
Отец ребёнка: Григорьев Кузьма Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно