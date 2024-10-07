Иванов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева (Иванова) Улита Михайлова
Мать ребёнка: Иванова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова (Иванова) Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Иванова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюкова (Иванова) Михайловна
Мать ребёнка: Иванова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова ?
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1874
Мать ребёнка: Иванова ?
Смерть
Неизвестно