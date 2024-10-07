Иванов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Михаил

Иванов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева (Иванова) Улита Михайлова

Мать ребёнка: Иванова ?

Попова-Лука, Владимирская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова (Иванова) Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Иванова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюкова (Иванова) Михайловна

Мать ребёнка: Иванова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова ?

Место жительства
Неизвестно
Попова-Лука, Владимирская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Иванов Наум Михайлович

Мать ребёнка: Иванова ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.