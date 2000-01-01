Осипова (Иванова) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Иванова) Агафья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Михаил

Мать: Иванова ?

Рождение ребёнка
1906

Сын: Осипов Кузьма Максимович

Отец ребёнка: Осипов Иван Максимович

деревня Татьяновка Томской области
Рождение ребёнка
1911

Сын: Осипов Фёдор Максимович

Отец ребёнка: Осипов Иван Максимович

деревня Татьяновка Томской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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