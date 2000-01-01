Осипова (Иванова) Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Михаил
Мать: Иванова ?
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Осипов Иван Максимович
деревня Татьяновка Томской области
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Осипов Иван Максимович
деревня Татьяновка Томской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно