Иванова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева (Иванова) Улита Михайлова

Отец ребёнка: Иванов Михаил

Попова-Лука, Владимирская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова (Иванова) Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюкова (Иванова) Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Михаил

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Иванов Наум Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил

Смерть
Неизвестно

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