Иванова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева (Иванова) Улита Михайлова
Отец ребёнка: Иванов Михаил
Попова-Лука, Владимирская волость, Полоцкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова (Иванова) Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюкова (Иванова) Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Михаил
Рождение ребёнка
Около 1874
Отец ребёнка: Иванов Михаил
Смерть
Неизвестно