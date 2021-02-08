Иванов Наум Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Михаил
Мать: Иванова ?
Рождение ребёнка
25.03.1906
Мать ребёнка: Иванова Наталья Кузьминична
Рождение ребёнка
25.11.1907
Мать ребёнка: Иванова Наталья Кузьминична
дер. Татьяновка Томской губернии
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Иванова Наталья Кузьминична
деревня Татьяновка Томской области
Рождение ребёнка
21.02.1923
Сын: Иванов Иван Наумович
Мать ребёнка: Иванова Наталья Кузьминична
дер.Татьяновка Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Наумовна
Мать ребёнка: Иванова Наталья Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Наталья Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Пётр Наумович
Мать ребёнка: Иванова Наталья Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Наталья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно