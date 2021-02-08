Иванов Наум Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Наум Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Михаил

Мать: Иванова ?

Рождение ребёнка
25.03.1906

Сын: Иванов Гавриил Наумович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Кузьминична

Рождение ребёнка
25.11.1907

Сын: Иванов Николай Наумович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Кузьминична

дер. Татьяновка Томской губернии
Рождение ребёнка
1920

Сын: Иванов Василий Наумович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Кузьминична

деревня Татьяновка Томской области
Рождение ребёнка
21.02.1923

Сын: Иванов Иван Наумович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Кузьминична

дер.Татьяновка Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Наумовна

Мать ребёнка: Иванова Наталья Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Афанасий Наумович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Пётр Наумович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Семён Наумович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Наталья Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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