Крюкова (Иванова) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Михаил
Мать: Иванова ?
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Крюков Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Спицына Ирина Мироновна
Отец ребёнка: Крюков Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Оноприева Елена Мироновна
Отец ребёнка: Крюков Мирон Яковлевич
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Крюков Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крюков Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крюков Мирон Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крюков Мирон Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно