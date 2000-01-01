Крюкова (Иванова) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Иванова) Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Михаил

Мать: Иванова ?

Рождение ребёнка
1894

Сын: Крюков Василий Миронович

Отец ребёнка: Крюков Мирон Яковлевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Спицына Ирина Мироновна

Отец ребёнка: Крюков Мирон Яковлевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Оноприева Елена Мироновна

Отец ребёнка: Крюков Мирон Яковлевич

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
1903

Сын: Крюков Николай Миронович

Отец ребёнка: Крюков Мирон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Георгий Миронович

Отец ребёнка: Крюков Мирон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Яков Миронович

Отец ребёнка: Крюков Мирон Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Егор Миронович

Отец ребёнка: Крюков Мирон Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Мирон Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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