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Крюков Николай Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Крюков Мирон Яковлевич

Мать: Крюкова Михайловна

Рождение ребёнка
27.10.1922

Сын: Крюков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Крюкова Ольга Ивановна

село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевского крестьянин Афанаси Ефремович Иванов и жена крестьянина деревни Маркеловой Ирина Мироновна Спицына
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Ольга Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1903 Место рождения Белорусская ССР, Витебская обл., Николаевский р-н, д. Заречье; Новосибирская обл., Шегарский р-н, д. Анастасьевка Место призыва Бакчарский РВК, Новосибирская об... Показать все
Смерть
Неизвестно
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