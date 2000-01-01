Крюков Николай Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Крюков Мирон Яковлевич
Мать: Крюкова Михайловна
Рождение ребёнка
27.10.1922
Сын: Крюков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Крюкова Ольга Ивановна
село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевского крестьянин Афанаси Ефремович Иванов и жена крестьянина деревни Маркеловой Ирина Мироновна Спицына
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Ольга Ивановна
Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1903 Место рождения Белорусская ССР, Витебская обл., Николаевский р-н, д. Заречье; Новосибирская обл., Шегарский р-н, д. Анастасьевка Место призыва Бакчарский РВК, Новосибирская об... Показать все
Смерть
Неизвестно