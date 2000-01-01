Крюков Мирон Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Крюкова Михайловна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Спицына Ирина Мироновна
Мать ребёнка: Крюкова Михайловна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Оноприева Елена Мироновна
Мать ребёнка: Крюкова Михайловна
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Крюкова Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крюкова Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крюкова Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крюкова Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Михайловна
Смерть
Неизвестно