Крюков Мирон Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков Мирон Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Крюков Василий Миронович

Мать ребёнка: Крюкова Михайловна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Спицына Ирина Мироновна

Мать ребёнка: Крюкова Михайловна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Оноприева Елена Мироновна

Мать ребёнка: Крюкова Михайловна

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
1903

Сын: Крюков Николай Миронович

Мать ребёнка: Крюкова Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Георгий Миронович

Мать ребёнка: Крюкова Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Яков Миронович

Мать ребёнка: Крюкова Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Егор Миронович

Мать ребёнка: Крюкова Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Михайловна

Смерть
Неизвестно
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