Крюков Георгий Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крюков Мирон Яковлевич
Мать: Крюкова Михайловна
Рождение ребёнка
16.06.1909
Мать ребёнка: Крюкова София Стефановна
деревня Анастасьевка Бобарыкинской волости Томской губернии
крещён в церкви пр. Ильи села Монастырского священником Петром Стекловым
Рождение ребёнка
06.04.1911
Сын: Крюков Терентий Георгиевич
Мать ребёнка: Крюкова София Стефановна
село Анастасьвское Бобарыкинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
11.01.1915
Мать ребёнка: Крюкова София Стефановна
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
27.08.1918
Дочь: Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Крюкова София Стефановна
село Анастасьевка Томской губернии
Восприемники: села Анастасьевского крестьянин Василий Миронович Крюков и крестьянская дочь девица того же села Елена Мироновна Крюкова
Рождение ребёнка
16.04.1922
Мать ребёнка: Крюкова София Стефановна
село Анастасьевка Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова София Стефановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно