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Крюков Иван Георгиевич

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Место рождения

деревня Анастасьевка Бобарыкинской волости Томской губернии

Дата рождения

16.06.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1909

Отец: Крюков Георгий Миронович

Мать: Крюкова София Стефановна

деревня Анастасьевка Бобарыкинской волости Томской губернии
крещён в церкви пр. Ильи села Монастырского священником Петром Стекловым
Смерть
Неизвестно
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