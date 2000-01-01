Крюков Иван Георгиевич
Место рождениядеревня Анастасьевка Бобарыкинской волости Томской губернии
Дата рождения16.06.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1909
Отец: Крюков Георгий Миронович
Мать: Крюкова София Стефановна
деревня Анастасьевка Бобарыкинской волости Томской губернии
крещён в церкви пр. Ильи села Монастырского священником Петром Стекловым
Смерть
Неизвестно