Крюкова София Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1909
Отец ребёнка: Крюков Георгий Миронович
деревня Анастасьевка Бобарыкинской волости Томской губернии
крещён в церкви пр. Ильи села Монастырского священником Петром Стекловым
Рождение ребёнка
06.04.1911
Сын: Крюков Терентий Георгиевич
Отец ребёнка: Крюков Георгий Миронович
село Анастасьвское Бобарыкинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
11.01.1915
Отец ребёнка: Крюков Георгий Миронович
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
27.08.1918
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Крюков Георгий Миронович
село Анастасьевка Томской губернии
Восприемники: села Анастасьевского крестьянин Василий Миронович Крюков и крестьянская дочь девица того же села Елена Мироновна Крюкова
Рождение ребёнка
16.04.1922
Отец ребёнка: Крюков Георгий Миронович
село Анастасьевка Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Смерть
Неизвестно