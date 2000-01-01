Крюкова София Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова София Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1909

Сын: Крюков Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Крюков Георгий Миронович

деревня Анастасьевка Бобарыкинской волости Томской губернии
крещён в церкви пр. Ильи села Монастырского священником Петром Стекловым
Рождение ребёнка
06.04.1911

Сын: Крюков Терентий Георгиевич

Отец ребёнка: Крюков Георгий Миронович

село Анастасьвское Бобарыкинской волости Томской губернии
Рождение ребёнка
11.01.1915

Сын: Крюков Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Крюков Георгий Миронович

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
27.08.1918

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Крюков Георгий Миронович

село Анастасьевка Томской губернии
Восприемники: села Анастасьевского крестьянин Василий Миронович Крюков и крестьянская дочь девица того же села Елена Мироновна Крюкова
Рождение ребёнка
16.04.1922

Сын: Крюков Фёдор Георгиевич

Отец ребёнка: Крюков Георгий Миронович

село Анастасьевка Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Георгий Миронович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянская жена
Смерть
Неизвестно
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