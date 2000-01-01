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(Крюкова) Анна Георгиевна

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Место рождения

село Анастасьевка Томской губернии

Дата рождения

27.08.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1918

Отец: Крюков Георгий Миронович

Мать: Крюкова София Стефановна

село Анастасьевка Томской губернии
Восприемники: села Анастасьевского крестьянин Василий Миронович Крюков и крестьянская дочь девица того же села Елена Мироновна Крюкова
Смерть
Неизвестно
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