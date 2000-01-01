(Крюкова) Анна Георгиевна
Место рождениясело Анастасьевка Томской губернии
Дата рождения27.08.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1918
Отец: Крюков Георгий Миронович
Мать: Крюкова София Стефановна
село Анастасьевка Томской губернии
Восприемники: села Анастасьевского крестьянин Василий Миронович Крюков и крестьянская дочь девица того же села Елена Мироновна Крюкова
Смерть
Неизвестно