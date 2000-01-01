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Крюков Терентий Георгиевич

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Место рождения

село Анастасьвское Бобарыкинской волости Томской губернии

Дата рождения

06.04.1911

Дата смерти

15.11.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1911

Отец: Крюков Георгий Миронович

Мать: Крюкова София Стефановна

село Анастасьвское Бобарыкинской волости Томской губернии
Смерть
15.11.1913
село Анастасьвское Бобарыкинской волости Томской губернии
Причина смерти: Болезнь (скарлатина)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище села Анастасьевки Томской губернии
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