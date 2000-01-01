Крюков Терентий Георгиевич
Место рождениясело Анастасьвское Бобарыкинской волости Томской губернии
Дата рождения06.04.1911
Дата смерти15.11.1913
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1911
Отец: Крюков Георгий Миронович
Мать: Крюкова София Стефановна
село Анастасьвское Бобарыкинской волости Томской губернии
Смерть
15.11.1913
село Анастасьвское Бобарыкинской волости Томской губернии
Причина смерти: Болезнь (скарлатина)
Похороны
Неизвестно
местное кладбище села Анастасьевки Томской губернии