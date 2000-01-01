Крюков Василий Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Крюков Мирон Яковлевич
Мать: Крюкова Михайловна
Бракосочетание
26.01.1914
Рождение ребёнка
08.04.1919
Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Прохоровна
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
18.11.1922
Сын: Крюков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Прохоровна
село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевского крестьянин Никола Миронович Крюков и вдова крестьянина деревни Татьяновой Фёкла Прохоровна Перчаткина
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Прохоровна
Смерть
Неизвестно