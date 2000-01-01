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Крюков Василий Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Крюков Мирон Яковлевич

Мать: Крюкова Михайловна

Бракосочетание
26.01.1914

Жена: Крюкова Анастасия Прохоровна

Рождение ребёнка
08.04.1919

Сын: Крюков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Прохоровна

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
18.11.1922

Сын: Крюков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Прохоровна

село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевского крестьянин Никола Миронович Крюков и вдова крестьянина деревни Татьяновой Фёкла Прохоровна Перчаткина
Рождение ребёнка
1927

Сын: Крюков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Прохоровна

Смерть
Неизвестно
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