Крюкова (Павленко) Анастасия Прохоровна
Место рожденияпос. Татьяновка Томская губерния
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
пос. Татьяновка Томская губерния
Бракосочетание
26.01.1914
Рождение ребёнка
08.04.1919
Отец ребёнка: Крюков Василий Миронович
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
18.11.1922
Сын: Крюков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Крюков Василий Миронович
село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевского крестьянин Никола Миронович Крюков и вдова крестьянина деревни Татьяновой Фёкла Прохоровна Перчаткина
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Крюков Василий Миронович
Смерть
Неизвестно