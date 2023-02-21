Крюкова (Павленко) Анастасия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Павленко) Анастасия Прохоровна

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Место рождения

пос. Татьяновка Томская губерния

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

пос. Татьяновка Томская губерния
Бракосочетание
26.01.1914

Муж: Крюков Василий Миронович

Рождение ребёнка
08.04.1919

Сын: Крюков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Миронович

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
18.11.1922

Сын: Крюков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Миронович

село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевского крестьянин Никола Миронович Крюков и вдова крестьянина деревни Татьяновой Фёкла Прохоровна Перчаткина
Рождение ребёнка
1927

Сын: Крюков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Миронович

Смерть
Неизвестно
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