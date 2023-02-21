Оноприева (Крюкова) Елена Мироновна
Место рождениясело Анастасьевка Томской губернии
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Крюков Мирон Яковлевич
Мать: Крюкова Михайловна
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
12.05.1922
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Оноприев Алексей Гаврилович
дер. Маркелово
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Маркелово Томской губернии
Смерть
Неизвестно