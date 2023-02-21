Оноприева (Крюкова) Елена Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оноприева (Крюкова) Елена Мироновна

Место рождения

село Анастасьевка Томской губернии

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Крюков Мирон Яковлевич

Мать: Крюкова Михайловна

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
12.05.1922

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Оноприев Алексей Гаврилович

дер. Маркелово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оноприев Алексей Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
деревня Маркелово Томской губернии
Смерть
Неизвестно