Крюкова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1922

Сын: Крюков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Крюков Николай Миронович

село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевского крестьянин Афанаси Ефремович Иванов и жена крестьянина деревни Маркеловой Ирина Мироновна Спицына
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Николай Миронович

Смерть
Неизвестно