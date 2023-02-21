Крюкова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1922
Сын: Крюков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Крюков Николай Миронович
село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевского крестьянин Афанаси Ефремович Иванов и жена крестьянина деревни Маркеловой Ирина Мироновна Спицына
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно