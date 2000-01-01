Ильина (Григорьева) Дарья
Место рожденияБеларусь Витебская область Россонский район Красно
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Беларусь Витебская область Россонский район Красно
Бракосочетание
27.01.1912
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
17.12.1912
Сын: Ильин Илья Андреевич
Отец ребёнка: Ильин Андрей Демьянович
пос. Татьяновка Томская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1914
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Ильин Андрей Демьянович
село Татьяновка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевского крестьянин Пётр Кузьмич Григорьев и крестьянская жена деревни Татьяновка Евдокия Демьяновна Блинкова
Рождение ребёнка
20.02.1916
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Ильин Андрей Демьянович
село Татьяновка Томской губернии
Рождение ребёнка
08.12.1918
Сын: Ильина Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Ильин Андрей Демьянович
дер. Татьяновка Томской губернии
восприемники: деревни Татьяновой крестьянин Иван Демьянович Ильин и жена крестьянина той же деревни Татьяна Кирилловна Ильина
Рождение ребёнка
06.05.1922
Отец ребёнка: Ильин Андрей Демьянович
дер. Татьяновка Томской губернии
восприемники: деревни Татьяновой крестьянин Стефан Демьянович Ильин и села Анастасьевского крестьянская дочь девица Антонина Петровна Григорьева
Рождение ребёнка
21.04.1923
Отец ребёнка: Ильин Андрей Демьянович
дер.Татьяновка Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головачёва Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Ильин Андрей Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гривакова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ильин Андрей Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильин Андрей Демьянович
Смерть
Неизвестно