Ильина (Григорьева) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Григорьева) Дарья

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Место рождения

Беларусь Витебская область Россонский район Красно

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Григорьев Кузьма Григорьевич

Мать: Григорьева Улита Михайловна

Беларусь Витебская область Россонский район Красно
Бракосочетание
27.01.1912

Муж: Ильин Андрей Демьянович

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
17.12.1912

Сын: Ильин Илья Андреевич

Отец ребёнка: Ильин Андрей Демьянович

пос. Татьяновка Томская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1914

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Ильин Андрей Демьянович

село Татьяновка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевского крестьянин Пётр Кузьмич Григорьев и крестьянская жена деревни Татьяновка Евдокия Демьяновна Блинкова
Рождение ребёнка
20.02.1916

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Ильин Андрей Демьянович

село Татьяновка Томской губернии
Рождение ребёнка
08.12.1918

Сын: Ильина Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Ильин Андрей Демьянович

дер. Татьяновка Томской губернии
восприемники: деревни Татьяновой крестьянин Иван Демьянович Ильин и жена крестьянина той же деревни Татьяна Кирилловна Ильина
Рождение ребёнка
06.05.1922

Сын: Ильин Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Ильин Андрей Демьянович

дер. Татьяновка Томской губернии
восприемники: деревни Татьяновой крестьянин Стефан Демьянович Ильин и села Анастасьевского крестьянская дочь девица Антонина Петровна Григорьева
Рождение ребёнка
21.04.1923

Сын: Ильин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Ильин Андрей Демьянович

дер.Татьяновка Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головачёва Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Ильин Андрей Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гривакова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ильин Андрей Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Ильин Андрей Демьянович

Смерть
Неизвестно
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