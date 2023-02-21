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Ильин Никифор Андреевич

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Место рождения

дер. Татьяновка Томской губернии

Дата рождения

06.05.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1922

Отец: Ильин Андрей Демьянович

Мать: Ильина Дарья

дер. Татьяновка Томской губернии
восприемники: деревни Татьяновой крестьянин Стефан Демьянович Ильин и села Анастасьевского крестьянская дочь девица Антонина Петровна Григорьева
Смерть
Неизвестно
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