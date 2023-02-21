Ильин Никифор Андреевич
Место рождениядер. Татьяновка Томской губернии
Дата рождения06.05.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.05.1922
Отец: Ильин Андрей Демьянович
Мать: Ильина Дарья
дер. Татьяновка Томской губернии
восприемники: деревни Татьяновой крестьянин Стефан Демьянович Ильин и села Анастасьевского крестьянская дочь девица Антонина Петровна Григорьева
Смерть
Неизвестно