Головачёва (Ильина) Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильин Андрей Демьянович
Мать: Ильина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Головачёв Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головачёв Владимир Петрович
Отец ребёнка: Головачёв Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головачёв Александр Петрович
Отец ребёнка: Головачёв Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Петровна
Отец ребёнка: Головачёв Пётр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно