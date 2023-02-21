Головачёва (Ильина) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головачёва (Ильина) Валентина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильин Андрей Демьянович

Мать: Ильина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головачёв Юрий Петрович

Отец ребёнка: Головачёв Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головачёв Владимир Петрович

Отец ребёнка: Головачёв Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головачёв Александр Петрович

Отец ребёнка: Головачёв Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Петровна

Отец ребёнка: Головачёв Пётр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головачёв Пётр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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