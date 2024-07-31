Головачёв Пётр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головачёв Пётр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головачёва (Ильина) Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головачёв Юрий Петрович

Мать ребёнка: Головачёва (Ильина) Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головачёв Владимир Петрович

Мать ребёнка: Головачёва (Ильина) Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головачёв Александр Петрович

Мать ребёнка: Головачёва (Ильина) Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Головачёва) Раиса Петровна

Мать ребёнка: Головачёва (Ильина) Валентина Андреевна

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