Ильина Анастасия Андреевна
Место рождениядер. Татьяновка Томской губернии
Дата рождения08.12.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1918
Отец: Ильин Андрей Демьянович
Мать: Ильина Дарья Космина
дер. Татьяновка Томской губернии
восприемники: деревни Татьяновой крестьянин Иван Демьянович Ильин и жена крестьянина той же деревни Татьяна Кирилловна Ильина
Смерть
Неизвестно