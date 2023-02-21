Ильина Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Анастасия Андреевна

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Место рождения

дер. Татьяновка Томской губернии

Дата рождения

08.12.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1918

Отец: Ильин Андрей Демьянович

Мать: Ильина Дарья Космина

дер. Татьяновка Томской губернии
восприемники: деревни Татьяновой крестьянин Иван Демьянович Ильин и жена крестьянина той же деревни Татьяна Кирилловна Ильина
Смерть
Неизвестно
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