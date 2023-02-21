Григорьев Евфим Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Евфим Кузьмич

Место рождения

Беларусь Витебская область Россонский район Красно

Дата рождения

1889

Дата смерти

22.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Григорьев Кузьма Григорьевич

Мать: Григорьева Улита Михайловна

Беларусь Витебская область Россонский район Красно
Бракосочетание
30.01.1911

Жена: Григорьева Федора Андреевна

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
13.05.1912

Дочь: Афанасьева Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Григорьева Федора Андреевна

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
18.03.1914

Дочь: Жаркова Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Григорьева Федора Андреевна

село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевки крестьянин Стефан Кузьмич Григорьев и крестьянская жена Надежда Андреевна Герасимович
Рождение ребёнка
29.05.1918

Дочь: Феодосия Ефимовна

Мать ребёнка: Григорьева Федора Андреевна

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Владимир Ефимович

Мать ребёнка: Григорьева Федора Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина Ефимовна

Мать ребёнка: Григорьева Федора Андреевна

Смерть
22.05.1968
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