Григорьев Евфим Кузьмич
Место рожденияБеларусь Витебская область Россонский район Красно
Дата рождения1889
Дата смерти22.05.1968
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Беларусь Витебская область Россонский район Красно
Бракосочетание
30.01.1911
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
13.05.1912
Дочь: Афанасьева Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Григорьева Федора Андреевна
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
18.03.1914
Дочь: Жаркова Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Григорьева Федора Андреевна
село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевки крестьянин Стефан Кузьмич Григорьев и крестьянская жена Надежда Андреевна Герасимович
Рождение ребёнка
29.05.1918
Дочь: Феодосия Ефимовна
Мать ребёнка: Григорьева Федора Андреевна
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Владимир Ефимович
Мать ребёнка: Григорьева Федора Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина Ефимовна
Мать ребёнка: Григорьева Федора Андреевна
Смерть
22.05.1968