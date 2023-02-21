Афанасьева (Григорьева) Пелагея Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Григорьева) Пелагея Ефимовна

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Место рождения

село Анастасьевка Томской губернии

Дата рождения

13.05.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1912

Отец: Григорьев Евфим Кузьмич

Мать: Григорьева Федора Андреевна

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малевич Фаина Алексеевна

Отец ребёнка: Афанасьев Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Афанасьев Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Афанасьев Алексей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Алексей Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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