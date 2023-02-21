Афанасьева (Григорьева) Пелагея Ефимовна
Место рождениясело Анастасьевка Томской губернии
Дата рождения13.05.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1912
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малевич Фаина Алексеевна
Отец ребёнка: Афанасьев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Афанасьев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Афанасьев Алексей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно