Григорьева ( Сидунова) Федора Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Седунов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1911
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
13.05.1912
Дочь: Афанасьева Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Григорьев Евфим Кузьмич
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
18.03.1914
Дочь: Жаркова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Григорьев Евфим Кузьмич
село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевки крестьянин Стефан Кузьмич Григорьев и крестьянская жена Надежда Андреевна Герасимович
Рождение ребёнка
29.05.1918
Дочь: Феодосия Ефимовна
Отец ребёнка: Григорьев Евфим Кузьмич
село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Владимир Ефимович
Отец ребёнка: Григорьев Евфим Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина Ефимовна
Отец ребёнка: Григорьев Евфим Кузьмич
Смерть
Неизвестно