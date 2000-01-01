Григорьева ( Сидунова) Федора Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьева ( Сидунова) Федора Андреевна

Григорьева ( Сидунова) Федора Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Седунов Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1911

Муж: Григорьев Евфим Кузьмич

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
13.05.1912

Дочь: Афанасьева Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Григорьев Евфим Кузьмич

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
18.03.1914

Дочь: Жаркова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Григорьев Евфим Кузьмич

село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевки крестьянин Стефан Кузьмич Григорьев и крестьянская жена Надежда Андреевна Герасимович
Рождение ребёнка
29.05.1918

Дочь: Феодосия Ефимовна

Отец ребёнка: Григорьев Евфим Кузьмич

село Анастасьевка Томской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Владимир Ефимович

Отец ребёнка: Григорьев Евфим Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина Ефимовна

Отец ребёнка: Григорьев Евфим Кузьмич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close