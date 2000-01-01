Жаркова (Григорьева) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаркова (Григорьева) Мария Ефимовна

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Место рождения

село Анастасьевка Томской губернии

Дата рождения

18.03.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1914

Отец: Григорьев Евфим Кузьмич

Мать: Григорьева Федора Андреевна

село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевки крестьянин Стефан Кузьмич Григорьев и крестьянская жена Надежда Андреевна Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черенкова Галина Степановна

Отец ребёнка: Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жарков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Жарков Иван Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жарков Иван Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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