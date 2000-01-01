Жаркова (Григорьева) Мария Ефимовна
Место рождениясело Анастасьевка Томской губернии
Дата рождения18.03.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1914
село Анастасьевка Томской губернии
восприемники: села Анастасьевки крестьянин Стефан Кузьмич Григорьев и крестьянская жена Надежда Андреевна Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черенкова Галина Степановна
Отец ребёнка: Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жарков Иван Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно