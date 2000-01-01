Афанасьев Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малевич Фаина Алексеевна
Мать ребёнка: Афанасьева Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Афанасьева Пелагея Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Афанасьева Пелагея Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно