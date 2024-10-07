Григорьев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Григорий

Место рождения

Беларусь Витебская область Россонский район Красно

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Кузьма Григорьев

Мать ребёнка: Григорьева ?

Мачулище, Россонский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Константин (Костюк) Григорьев

Мать ребёнка: Григорьева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева ?

Смерть
Неизвестно

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