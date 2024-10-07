Григорьев Григорий
Место рожденияБеларусь Витебская область Россонский район Красно
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Кузьма Григорьев
Мать ребёнка: Григорьева ?
Мачулище, Россонский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Константин (Костюк) Григорьев
Мать ребёнка: Григорьева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева ?
Смерть
Неизвестно